٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٠٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85602366
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ملفات إخبارية

دول مجلس التعاون تدين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٠٩ م
رمز الخبر: 85602366
دول مجلس التعاون تدين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

طهران / 20 أيلول/سبتمبر/إرنا- أدان مجلس التعاون لدول الخليج الفارسية بشدة العدوان المستمر وجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية.

 وجددت دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسية إدانتها بشدة العدوان الإسرائيلي المستمرعلى قطاع غزة، والاستهداف المتعمد للمدنيين وتهجيرهم القسري والاعتداءات على الضفة الغربية.

وطلبت المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" لوقف عدوانها فورا والامتثال لموجباتها وفق القانون، بما يسمح للشعب الفلسطيني بالتمتع بكافة حقوقه المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير.

يذكر أنه بعد نحو 12 شهراً من حرب الاحتلال الصهيوني على سكان قطاع غزة، فإن هذه الحرب التي شنها بهدفين معلنين هما تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى الصهاينة، لم تحقق أهدافها بعد.

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