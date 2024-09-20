دول مجلس التعاون تدين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وجددت دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسية إدانتها بشدة العدوان الإسرائيلي المستمرعلى قطاع غزة، والاستهداف المتعمد للمدنيين وتهجيرهم القسري والاعتداءات على الضفة الغربية.

وطلبت المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" لوقف عدوانها فورا والامتثال لموجباتها وفق القانون، بما يسمح للشعب الفلسطيني بالتمتع بكافة حقوقه المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير.

يذكر أنه بعد نحو 12 شهراً من حرب الاحتلال الصهيوني على سكان قطاع غزة، فإن هذه الحرب التي شنها بهدفين معلنين هما تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى الصهاينة، لم تحقق أهدافها بعد.

انتهى**3276