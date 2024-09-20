وسائل اعلام عبرية تدّعي اغتيال قائد كبير في حزب الله

وزعمت القناة الـ12 العبرية بأن هدف الاغتيال في بيروت هو ابراهيم عقيل قائد منظومة العمليات الخاصة في حزب الله.

كما كررت هذا الادعاء قناة الـ13 العبرية مضيفة بأن المستهدف من هذه الغارة هو رقم 3 في حزب الله وحديثا اصبح رقم 2.

وبحسب ادعاءات وسائل الإعلام الصهيونية ، وإلى جانب إبراهيم عقيل،فقد استهدف هذا الهجوم عددا من قادة وحدة الرضوان ومسؤولي التخطيط للسيطرة على منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة.

هذا ونشرت وسائل الاعلام هذه، صورة وزعمت بأنها تعود لإبراهيم عقيل.

من جهته لم يرد حزب الله حتى الان على مزاعم الصهاينة هذه.

هذا وقد افادت مصادر مطلعة عن دوي انفجارات في منطقة الجاموس قرب مسجد القائم (عج) بالضاحية الجنوبية لبيروت من جراء صواريخ اطلقتها طائرة صهيونية .

واشارت المعلومات الاولية بأن الغارة استهدفت مبنى سكني في منطقة الجاموس في شارع مكتظ بالسكان.

وافادت وكالة الانباء اللبنانية عن استشهاد 5 اطفال واصابة 14 اخرين كحصيلة اولية في هذه الغارة الصهيونية .

بينما صرحت وسائل اعلام صهيونية بأن الهجوم نفذته طائرات اف 35 عبر اطلاقها 4 صواريخ على المبنى المستهدف.

انتهى**ر.م