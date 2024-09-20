٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٥ م
رمز الخبر: 85602383
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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رئيس بلدية طهران: القضية الفلسطينية هي اختبار كبير لجميع المسلمين

٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٢٥ م
رمز الخبر: 85602383
رئيس بلدية طهران: القضية الفلسطينية هي اختبار كبير لجميع المسلمين

طهران/20 ايلول/سبتمبر/ارنا-صرح رئيس بلدية طهران "علي رضا زاكاني" بأن ما يحدث في غزة اليوم أصبح اختبارا كبيرا لنا جميعا،مؤكدا على ان الشعب الفلسطيني يجتاز اختباره هذا بالصمود.

وخلال لقائه أعضاء المؤتمر الدولي الثامن والثلاثين للوحدة الإسلامية اليوم الجمعة، وضمن تهنئته باسبوع الوحدة الاسلامية اشار رئيس بلدية طهران "علي رضا زاكاني" الى مقاومة الشعب التاريخية موضحا بأن مجاهدي لبنان والعراق واليمن وسوريا يجتازون الامتحان بطريقة مختلفة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

واضاف بأن غزة اليوم هي عِزّة الإسلام، وما يحدث هناك هو اختبار كبير لنا جميعا، مؤكدا على ان أبناء هذه المنطقة هم الرمز الأصيل للمقاومة الإسلامية، الذين جذبوا بمقاومتهم وصمودهم انتباه العالم إلى الإسلام  وهو شرف عظيم للعالم الإسلامي.

ورأى زاكاني بأن الشعب الفلسطيني اليوم هو نموذج للحرية والمقاومة في العالم لانه رفع راية الحق والمقاومة بكل ارادة وصلابة على الرغم من وحشية الصهاينة التي ادت الى استشهاد اكثر من 41 الف فلسطيني.

وتابع بأن مقاومة الشعب الفلسطيني دفعت الليبراليين الباحثين عن الحرية حتى خارج الحدود الإسلامية في العالم الغربي للدخول الى ميدان النضال ضد الظلم ، وخاصة في الجامعات والآن أصبحت طريقة مواجهة ما يحدث في فلسطين بمثابة اختبار للعالم كله.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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