محسن رضائي: التزام الصمت مقابل جرائم نتنياهو سيكون له عواقب مؤلمة على العالم

وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، حذر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي من خطورة احتمال نشوب حرب عالمية اذا ما بقي الغرب ملتزما بالصمت مقابل الجرائم الصهيونية.

واضاف رضائي بأن التزام اوروبا وامريكا الصمت مقابل هتلر وضم النمسا لالمانيا ،قد ادى الى نشوب الحرب العالمية الثانية.

وتابع بأن اليوم يقوم ايضا بايدن والزعماء الأوروبيون بالتزام الصمت مقابل جرائم نتنياهو في غزة ولبنان، لافتا الى ان استمرار هذه العملية سيكون له عواقب مؤلمة عليهم.

وعليه يصبحون ممن يضرب فيهم المثل القائل: " يداك اوكتا وفوك نفخ " ،بمعنى ان لا يلومن إلا انفسهم لانهم يوقعون انفسهم في المشاكل ويخلقون المشاكل مجددا لانفسهم ويكونون سببا لهلاكهم بأنفسهم.

انتهى**ر.م