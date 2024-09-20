السفارة الإيرانية في لبنان تدين العدوان الإسرائيلي على بيروت

وأدانت السفارة الإيرانية في لبنان الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشددت السفارة الإيرانية على أن هذه الجرائم الإرهابية لا يمكن أن تضعف عزيمة وإيمان الشعب اللبناني الشقيق.

واستشهد الجيش الصهيوني، اليوم الجمعة، 11 مواطنا لبنانيا على الأقل وأصاب 66 آخرين بغارة جوية في منطقة الضاحية جنوب بيروت، وهناك احتمال بارتفاع أعداد الشهداء والجرحى بسبب استمرار إزالة الأنقاض من المبنيين المنهارين.

وأدانت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية الانفجارات الأخيرة التي شهدها لبنان وأكدت على ضرورة خفض التوترات في المنطقة.

بدوره أكد الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصرالله، أمس الخميس، أن الاحتلال الصهيوني انتهك كافة الخطوط الحمراء بعملياته الإرهابية الأخيرة في لبنان، وسيدفع ثمنا باهظا.

انتهى**3276