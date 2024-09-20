حرس الحدود الايراني يوجّه ضربة موجعة لزمرة ارهابية في حدود جنوب شرق البلاد

واعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد "علي احمد كودرزي" ان هؤلاء الارهابيين كانوا ينوون شن عملية ارهابية داخل البلاد لكن قوات حرس الحدود رصدت تحركاتهم ضمن مراقبتها للحدود.

واضاف: ان قوات حرس الحدود راقبت محاولة الارهابيين للتسلل الى الاراضي الايرانية بهدف القيام باعمال تخريبية، واطلقت وابلا من النيران الكثيف باتجاههم ووجهت بذلك ضربة موجعة لهم اسفرت عن مقتل اثنين.

وخلال عملية التمشيط التي اعقبت العملية ضبطت قوات حرس الحدود الايرانية كمية من الاسلحة والذخائر وجهازي لاسلكي و 21 مشطا للذخيرة وجهازي شحن لاجهزة اللاسلكي وناظور اشعة دون الحمراء، وعبوتين ناسفتين، وبطاريتين تستخدمان للتفجير وجهاز هاتف نقال، وازياء عسكرية ومواد غذائية وهاتف قمر صناعي.

انتهى ** 2342