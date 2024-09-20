كنعاني يدين العدوان الإرهابي الصهيوني على بيروت

وقال كنعاني ان هذا الاعتداء الارهابي الذي طال منطقة مكتظة بالسكان المدنيين وادى الى استشهاد وجرح الكثيرين من المواطنين العاديين ومنهم نساء واطفال جاء بعد وقت قصير من الجريمة الصهيونية المتمثلة بالابادة الجماعية في لبنان وهو خرق للسيادة ووحدة الاراضي اللبنانية ويجب ادانتها من قبل المجتمع الدولي بأشد العبارات.

واضاف : ان الكيان الصهيوني وخلافا لما تطالب به الكثير من الدول وشعوب العالم بضرورة وقف اطلاق النار، يسعى لتوسيع رقعة الحرب والنزاع في المنطقة وان هذه السياسة الخبيثة تهديد واضح وفي اعلى مستوياته للسلام والامن الدوليين.

واعرب كنعاني عن دعم ايران الحازم والتضامن مع الشعب والحكومة والمقاومة في لبنان قائلا ان الحكومة والشعب والمقاومة في لبنان اثبتوا بانهم لن يكفّوا عن دعمهم المشرف والباعث على الفخر للشعب الفلسطيني الاعزل والمظلوم رغم الاعتداءات الصهيونية الاخيرة.

كما اعرب عن امله في ان تستغل الدول والحكومات الداعمة للسلام والامن الدوليين فرصة اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ خطوات حازمة لايقاف آلة الابادة الجماعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وكذلك ضد باقي دول المنطقة ومنها لبنان وسوريا.

انتهى ** 2342