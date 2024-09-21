المرجع آية الله نوري همداني: الكيان الصهيوني كشف عن نزعته الاستكبارية اكثر فاكثر

وخلال استقباله الجمعة عددا من أساتذة الحوزة العلمية في قم قال آية الله نوري همداني: اليوم، ينبغي للحوزة العلمية باعتبارها مركزا علميا وثقافيا أن تهتم بكافة قضايا الشعب وان تكون مسؤولة ازاء ما هو ملقى على عاتقها من واجب.

وأضاف مهنئاً بذكرى مولد النبي (ص) والإمام جعفر الصادق (ع): إن من أهم واجبات الرسول الأكرم (ص) الاهتمام بالتوحيد وتعزيز الأخلاق الحميدة والجهاد ضد المستكبرين، وان الأئمة المعصومين (ع) أيضاً ساروا على نفس المنوال، وهذا هو واجب العلماء، حيث ينبغي على أساتذة الحوزة اليوم أن يشرحوا هذا الطريق لطلبة العلوم الدينية.

وتابع آية الله نوري همداني: العلاقات مع العالم امر جيد مع الحفاظ على عزة البلاد ومصالحها، لكن الامر مختلف تجاه دولة تعادي باستمرار وتفرض عقوبات جديدة كل يوم، وتمارس المزيد من الخبث تجاه حسن نوايانا.

وجدد التأكيد على دعم الحكومة الجديدة، وقال: الحكومة في بداية المشوار وبحاجة للمساعدة، والمشاكل وخاصة المشكلة المعيشية يجب أن تحل، وينبغي العمل على خدمة الشعب بالوحدة والتعاطف والاتفاق حول محور الولي الفقيه ومبادئ الثورة الإسلامية وفكر الإمام الراحل (رض).

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