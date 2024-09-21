برسبوليس يتقدم الى المركز الثالث في الدوري الايراني بفوزه على المنيوم اراك

وفي هذه المباراة التي جرت على استاد "شهر قدس" بطهران مساء الجمعة، تقدم برسبوليس بهدف من ركلة جزاء سجله حسين كنعاني زادكان في الدقيقة الثالثة بعد ان تعرض علي علي بور لعرقلة داخل منطقة جزاء المنيوم اراك.

وفي الدقيقة 68 من الشوط الثاني عزز علي بور رصيد برسبوليس بتسجيله هدف الفوز الثاني بعد ان انفرد بحارس المنيوم اراك.

وسجل وحيد اميري هدفا ثالثا لبرسبوليس في الدقيقة 72 الا ان الحكم الغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 8 نقاط في المركز الثالث (4 مباريات)، فيما تجمد رصيد المنيوم اراك عند 3 نقاط في المركز 13 (5 مباريات).

ويتصدر سباهان اصفهان الترتيب برصيد 12 نقطة (4 مباريات) وياتي ملوان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط (5 مباريات).

وفي مباراة مهمة اخرى جرت مساء الجمعة ايضا تعادل استقلال طهران مع مضيفه نساجي مازندران 2-2 ليرتفع رصيد استقلال طهران الى 5 نقاط في المركز السابع (4 مباريات) ونساجي مازندران الى نقطتين في المركز 14 (5 مباريات).

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