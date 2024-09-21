وزير الخارجية الايراني يصل إلى نيويورك

ويرافق عراقجي، في هذه الزيارة، اثنان من نوابه وهما مجيد تخت روانجي، المفاوض النووي السابق وسفير إيران السابق لدى الأمم المتحدة، ويشغل الآن منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وكذلك كاظم غريب آبادي، النائب السابق للشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين هيئة حقوق الإنسان وسفير وممثل إيران السابق لدى المنظمات الدولية في فيينا ويشغل الآن منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية.

يفتتح الاجتماع التاسع والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اعماله على مستوى الرؤساء يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وسيجتمع رؤساء وقادة وممثلو 193 دولة عضو في الأمم المتحدة للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمعالجة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة وإجراء لقاءات ومناقشات ثنائية.

ووفقا للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، فإن 133 رئيس دولة و 3 نواب رؤساء و80 نائب رئيس وزراء و45 وزيرا سيشاركون في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

وسيتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك يوم غد الأحد للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

وسيكون حضور العديد من الاجتماعات الأممية والثنائية ومتعددة الأطراف ضمن خطط زيارة وزير الخارجية الايراني الى نيويورك.

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