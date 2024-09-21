بدء مراسم استعراض القوات المسلحة الايرانية بحضور رئيس الجمهورية

وبتلاوة آيات من القرآن الكريم، بدات المراسم التي حضرها كبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين من الدول الأخرى في إيران ومجموعة من أسر الشهداء ومعاقي الحرب والمحاربين القدامى.

وصرح العميد محمد محمودي نائب الشؤون التنفيذية للقائد العام للجيش، أن العرض الوطني للقوات المسلحة سيقام في بندرعباس أسوة بالسنوات السابقة، ويشمل عمليات المشاة (القوات البرية) والجوية والبحرية وعمليات المظلات.

وأضاف: كما ستستعرض الوحدات البحرية السطحية وتحت السطحية التابعة للجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي والزوارق الشعبية بالتزامن معا في المياه الجنوبية للبلاد، والتي يستضيفها الحرس الثوري في بندرعباس.

وأشار إلى أن طياري القوات الجوية للجيش والحرس الثوري والقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيستعرضون اقتدارهم في السماء.

وقال العميد محمودي: في هذه المراسم سيتم عرض الإنجازات الجديدة والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة للبلاد.

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