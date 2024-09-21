الفصائل العراقية: العدوان الإسرائيلي على الضاحية دليل على إفلاسه الاستراتيجي

وفي تعليق على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، أكدت الكتائب أنّ "العمليات الهوجاء دليل آخر على الإفلاس الاستراتيجي للعدو، ومؤشر على تأثير عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان".

ودانت حركة النجباء العراقية "الاستهداف الصهيوني الغاشم على الضاحية، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء".

وأضافت الحركة، في بيان، أن "هذا العدوان الغادر يُعدّ استمراراً واضحاً للانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بمباركة الغرب، وتأييد أميركا الراعي الأكبر للشر في العالم، الأمر الذي يزيدنا إصراراً وعزيمة على مجابهة هذا التغول الأهوج بكثير من الثبات والصبر، ومواصلة الجهاد".

وقالت حركة النجباء، في رسالة إلى اللبنانيين، و"لاسيما رجال المقاومة الإسلامية"، إنها سوف ترد "بقوة وبلا هوادة، للأخذ بثأر الشهداء واستئصال هذه الغدة السرطانية الخبيثة من جسد الأمتين العربية والإسلامية".

وكانت الضاحية الجنوبية تعرضت، نهار الجمعة، لاستهداف إسرائيلي أدى إلى إصابة العشرات بين شهيد وجريح، بعد يومين من العدوان الإلكتروني الذي شنّه كيان الاحتلال، مستهدفاً أجهزة التواصل في أكثر من منطقة لبنانية.

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