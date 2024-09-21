المعدات التي عرضها القوات المسلحة الإيرانیة في العرض العسكري الخاص بأسبوع الدفاع المقدس

وأقيم في طهران صباح اليوم 21 سبتمبر عرض عسكري لإحياء الذكرى الـ 44 لأسبوع الدفاع المقدس بحضور الوحدات البرية والجوية للقوات المسلحة الايرانية بالقرب من مرقد الامام الخميني (رض).

بعض المعدات العسكرية المعروضة هي كما يلي:

القوة البرية

نظام مجید، نظام جمر V/UHF رعد 500، نظام تحديد الاتجاه الشهيد ساكي، أنظمة اتصالات مختلفة، كيان 800 بلاس، كيان 700، مركبة استطلاع قتالية صياد تحمل صاروخ تاو، دبابة ذو الفقار، سلاح قنص شاهر، مركبة روينتن المضادة للرصاص، ايسوزو جي إس إم، نظام معلومات جغرافي ذو سطح صلب، سطح صلب مزود بمدفع جاتلينج،نظام شتاب 80 وياران 2، طائرة مسيرة مهاجر 6، طائرة مسيرة مهاجر 4، طائرة أبابيل 4 المسيرة، طائرة أرش المسيرة، طائرة ياسر المسيرة، مركبة محطة التحكم الأرضية، صاروخ فتح 360، صاروخ فجر 5

قوة الدفاع الجوي

منظومة صواريخ تلاش، منصة إطلاق منظومة صواريخ تلاش، منظومة 15 خرداد ، منظومة صياد التكتيكية، صواريخ صياد 3 و 4، مركبة نظام دماوند TM، صاروخ S200 المخصص للمنصة، منظومة كاوش التكتيكية 12، منظومة مجید الصاروخية، كاشف نظام الرادار 99، نظام MSSR.

القوة الجوية

طائرة مسیرةسفير للتدريب، طائرة ستار المسيرة للتدريب، طائرة مهاجر 2 المسيرة، طائرة كمان 22 المسيرة، صاروخ عصر 67، صاروخ فكور 90، صاروخ قادر الجوي، صواريخ ستار وقائم، قنبلة قاصد الذكية، مركبات محطة التحكم الأرضية بدون طيار.

البحرية

نظام إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 3، نظام رادار إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 3، نظام إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولايت 2، صاروخ مارك 46 البحري، صاروخ والفجر البحري، صاروخ كهربائي بحري، منجم صدف، منجم إنفطار، منجم القرش، طائرة باور 5 المسیرة، طائرة أرش المسیرة، طائرة صادق المسیرة، طائرة أبابيل 5 المسیرة، طائرة مهاجر نوين المسیرة، زورق رعد، سفينة شهاب الهجومية، الغواصة السابحات 15، زورق ضلعي لإطلاق الصواريخ و مركبة تكتيكية لنظام المعلومات الجغرافية.

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