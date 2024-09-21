٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤٥ ص
رمز الخبر: 85602773
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journalistاحمد قزوینی حائری

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في لقاء مسؤولي البلاد مع قائد الثورة الإسلامية:

الرئيس بزشكيان: إذا كنا نملك الوحدة لما سمحنا للأجانب أن يفعلوا ما يريدون

٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٤٥ ص
رمز الخبر: 85602773
الرئيس بزشكيان: إذا كنا نملك الوحدة لما سمحنا للأجانب أن يفعلوا ما يريدون

طهران / 21 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان: إذا كنا متحدين ومتضامنين ضد أعدائنا فلن نسمح للأجانب أن يفعلوا ما يريدون.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال الدكتور مسعود بزشكيان في لقاء المسؤولين والسفراء وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية  الذي عقد اليوم السبت 21 ايلول/سبتمبر مع قائد للثورة  الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (رض)، إذا كنا متحدين ومتضامنين ضد أعدائنا فلن نسمح للأجانب أن يفعلوا ما يريدون.

وأضاف: "إذا اتحدنا ضد أعدائنا، بغض النظر عن اختلافاتنا، فيمكننا تحسين مجتمعنا وبلدنا، ويمكن للدول الإسلامية أن تحترم بعضها البعض في البلاد التي تعيش فيها".

وتابع الرئيس: هكذا تستطيع الدول الإسلامية أن تحافظ على اقتصادها وثقافتها وتجارتها وأمنها معا ولا تسمح للأجانب أن يفعلوا ما يريدون هنا.

** يتبع..

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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