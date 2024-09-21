كنعاني: الطريقة الوحيدة لحماية البلاد هي المقاومة وتعزيز القدرة الوطنية

وکتب "ناصر كنعاني" في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "اکس": إن أسبوع الدفاع المقدس هو تذكير لثماني سنوات من دفاع الشهداء الأبطال والمقاتلين من أجل الحرية والمحاربين المضحين والمقاومة الشجاعة لشعب إيران العزيز الفخور ضد النظام المعتدي الذي تدعمه نفس الحكومات الذين يدعمون الآن الکیان الإجرامي والإرهابي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع كنعاني: أثبتت تجربة الدفاع المقدس للإيرانيين أن الطريقة الوحيدة لحماية البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي وأيضا الإسلام العزيز ضد المعتدين وأعوانهم الأشرار هي المقاومة وتعزيز القدرة الوطنية مشيراً إلى ان ثقافة المقاومة هو نموذج لا يمكن الاستغناء عنه في المواجهة القوية مع المعتدين والغزاة في المنطقة والعالم.

وکتب في النهاية : الآن أصبحت الصداقة والأخوة بين البلدين المجاورين إيران والعراق نموذجا ممتازا لعلاقات حسن الجوار ويمكن أن تكون أساساً ونموذجاً لتعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحويل المنطقة إلى مركز للسلام والطمأنينة والتعاون من أجل التقدم والتنمية.

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