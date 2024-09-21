عراقجي: نتنياهو يسعى يائساً إلى جر المنطقة بأكملها إلى الحرب

وكتب سيد عباس عراقجي على موقع التواصل الاجتماعي" X ": بعد مرور عام تقريباً على بداية الإبادة الجماعية، لم يحقق نتنياهو أياً من أهدافه ويسعى الآن يائساً إلى جر المنطقة برمتها إلى الحرب.

وأشار وزير الخارجية إلى شهداء المقاومة اللبنانية في هجوم الكيان الصهيوني على جنوب الضاحية قائلا: بينما يخفي الکیان الإسرائيلي قتلاه، يظهر حزب الله بكل فخر تضحيات شهدائه لنا جميعا ويلهم عددا لا يحصى من الناس الذين يكرسون أنفسهم لأهدافه المقدسة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في إشارة إلى الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الکیان الإسرائيلي، أن طهران تراقب هذه الأعمال بعناية قائلا:من المؤكد أن الکیان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سيحاسب على جرائمه.

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