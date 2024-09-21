٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85603142
T T
٠ Persons

سمات

قاليباف يزور جرحى جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة في لبنان بمستشفى في طهران

٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ م
رمز الخبر: 85603142
قاليباف يزور جرحى جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة في لبنان بمستشفى في طهران

طهران / 21 ايلول/ سبتمبر/ارنا- زار رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف جرحى الجرائم الارهابية الاخيرة للكيان الصهيوني في لبنان في احد مستشفيات طهران.

ورافق قاليباف في هذه الزيارة، سعيد كريمي نائب وزير الصحة وسيد مجتبي أبطحي الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

واطلع رئيس مجلس الشورى على آخر أوضاع جرحى الأحداث الإرهابية الأخيرة في لبنان.

ومن بين المصابين في الجرائم الصهيونية الأخيرة، طفلان يبلغان من العمر 11 عاماً وطفل يبلغ من العمر 3 أعوام.

ومن النقاط اللافتة في زيارة رئيس البرلمان، الروح المعنوية العالية لهؤلاء الجرحى وتأكيدهم الدائم على الوقوف في وجه الكيان الصهيوني، وطلبوا جميعاً من قاليباف نقل تحياتهم إلى قائد الثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .