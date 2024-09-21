قاليباف يزور جرحى جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة في لبنان بمستشفى في طهران

ورافق قاليباف في هذه الزيارة، سعيد كريمي نائب وزير الصحة وسيد مجتبي أبطحي الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

واطلع رئيس مجلس الشورى على آخر أوضاع جرحى الأحداث الإرهابية الأخيرة في لبنان.

ومن بين المصابين في الجرائم الصهيونية الأخيرة، طفلان يبلغان من العمر 11 عاماً وطفل يبلغ من العمر 3 أعوام.

ومن النقاط اللافتة في زيارة رئيس البرلمان، الروح المعنوية العالية لهؤلاء الجرحى وتأكيدهم الدائم على الوقوف في وجه الكيان الصهيوني، وطلبوا جميعاً من قاليباف نقل تحياتهم إلى قائد الثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342