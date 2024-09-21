٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ ص
رمز الخبر: 85603146
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journalistسید شاهپور حسینی

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ولايتي: دماء الشهداء العظام ستعزز المقاومة والتضامن ضد الكيان الصهيوني واميركا واذنابهما

٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٥ ص
رمز الخبر: 85603146
ولايتي: دماء الشهداء العظام ستعزز المقاومة والتضامن ضد الكيان الصهيوني واميركا واذنابهما

طهران / 21 ايلول/سبتمبر/ارنا- قدم مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، التبريكات والتعازي باستشهاد إبراهيم عقيل أحد كبار قادة حزب الله.

وجاء في برقية وجهها ولايتي الى الامين العام لحزب الله اليوم السبت: ان ذلك الشهيد الجليل، جاهد بحب وإيمان راسخ بطريق المقاومة، من أجل الدفاع عن اهداف الإسلام وقيمه السامية، ولا شك أن دماء هؤلاء الشهداء العظام الطاهرة ستزيد وتعزز المقاومة والتضامن ضد الكيان الصهيوني وأميركا واذنابهما في المنطقة، وستنتصر المقاومة حتماً.

وتابع ولايتي: بالطبع فان استشهاد وفقد هؤلاء المجاهدين والقادة البواسل سيكون فادحا، لكن دماءهم وعزيمة قوى المقاومة ستؤدي للمزيد من تعزيز أسس الإيمان والصمود في وجه المناوئين والمتآمرين وخاصة الكيان الصهيوني.

وأضاف مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية: انني إذ أتمنى الدرجات العلى لهذا الشهيد، ابارك وأعزي سماحتكم ورفاق السلاح واسرة الشهيد المحترمة وشعب لبنان العظيم، وادعو الباري تعالى لكم بالمزيد من النجاحات والصبر الجميل والأجر الجزيل.

انتهى ** 2342

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journalistسید شاهپور حسینی

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