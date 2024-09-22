قاليباف يبارك ويعزي السيد نصرالله باستشهاد المجاهد الكبير ابراهيم عقيل

وجاء في برقية وجهها قاليباف مساء السبت إلى امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: ابارك واعزي سماحتكم ومقاتلي محور المقاومة والحكومة والشعب اللبناني الابي باستشهاد الأخ المؤمن والمجاهد الحاج ابراهيم عقيل أحد القادة الكبار في جبهة المقاومة اللبنانية وثلة من رفاقه.

وأضاف: إن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي قام به الكيان الصهيوني يثبت مرة أخرى عجز هذا الكيان المجرم في مواجهة المقاتلين الشجعان والغيارى في جبهة المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: لا شك أن جبهة المقاومة اللبنانية ستدعم وتساند الشعب الفلسطيني المقاوم والمناهض للظلم بإصرار أكبر من ذي قبل حتى انتهاء حرب غزة وتحقيق النصر النهائي للشعب الفلسطيني.

وتابع قاليباف: في الختام نحيي ذكرى كل الشهداء والمقاتلين وقادة محور المقاومة الإسلامية ونؤمن أنه حسب وعد الله ستتحرر القدس وفلسطين ان شاء الله وسيصلي جميع المجاهدين والأمة الإسلامية في المسجد الأقصى.

يذكر ان الكيان الصهيوني استهدف مبنى في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا، بينهم الحاج إبراهيم عقيل، وإصابة عشرات آخرين.

انتهى ** 2342