عراقجي يجري محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك

وافاد مراسل "إرنا" في نيويورك، ان عراقجي، واستمرارا للقاءاته الثنائية، التقى مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي وقت سابق التقى عراقجي مع سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والقضايا الإنسانية في غزة، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني مع وزيري خارجية الكويت وكوبا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى "جير بيدرسون" الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية، مع وزير الخارجية الإيراني، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قد وصل إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك مساء الجمعة على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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