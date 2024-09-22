٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ ص
رقم الصحفي: 1868
رمز الخبر: 85603247
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عراقجي يجري محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك

٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٦ ص
رمز الخبر: 85603247
عراقجي يجري محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك

نيويورك / 22 ايلول/سبتمبر/ارنا- التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي الذي يزور نيويورك للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وافاد مراسل "إرنا" في نيويورك، ان عراقجي، واستمرارا للقاءاته الثنائية، التقى مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي وقت سابق التقى عراقجي مع سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والقضايا الإنسانية في غزة، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني مع وزيري خارجية الكويت وكوبا على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى "جير بيدرسون" الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية، مع وزير الخارجية الإيراني، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قد وصل إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك مساء الجمعة على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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