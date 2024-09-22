وزير الخارجية الإيراني يجتمع بالأمين العام لمجلس التعاون في نيويورك

وناقش وزير الخارجية الإيراني والأمين العام لمجلس التعاون القضايا الإقليمية في الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة عراقجي في نيويورك.

وفي وقت سابق التقى عراقجي مع السيدة سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار والقضايا الإنسانية في غزة، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني مع وزيري خارجية الكويت وكوبا، عبدالله علي اليحيا وبرونو رودريغيز باريلا، وكذلك مع "غير بيدرسون" الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قد وصل مساء الجمعة إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك على رأس وفد للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتهى ** 2342