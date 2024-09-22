وزير الخارجية الإيراني: ندعم كوبا ضد العقوبات الأمريكية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يوم السبت مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا حيث جرى البحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكّر وزير الخارجية الإيراني بدعوة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل الدكتور رئيسي للرئيس الكوبي راؤول كاسترو لزيارة إيران وأكد: نحن مستعدون للتعاون مع كوبا لتوسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وفي إشارة إلى الإجراء السياسي الأحادي الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بوضع اسم كوبا على قائمة ما تسمى بالدول الداعمة للإرهاب، أدان عراقجي ذلك واعتبره استمرارا للسياسات العدائية من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: باعتبارنا أحد ضحايا العقوبات الأمريكية، فإننا نتفهم تمامًا ظروف الشعب الكوبي وندعم هذا البلد في مواجهة العقوبات الأمريكية.

وفي شرحه لآخر التطورات في منطقة غرب آسيا، أوضح عراقجي: إن جرائم حكومة نتنياهو في غزة ولبنان هي بسبب اليأس والفشل الذي تواجهه في غزة.

وفي هذا اللقاء، رحب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا بتطور العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والأكاديمية والعلمية بين طهران وهافانا، وقال: نحن ندعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد السياسات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب وزير خارجية كوبا بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب وأكد على استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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