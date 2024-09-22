حزب الله يطلق على الكيان الصهيوني أكثر من 100 صاروخ بعضها من العيار الثقيل

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في الناصرة نتيجة هجوم واسع ومركب بدفعة كبيرة من الصواريخ والمسيرات.

وأفاد الإعلام العبري باندلاع حريق في منطقة الناصرة نتيجة القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله.

وأضاف في السياق أن التيار الكهربائي انقطع بشكل جزئي في منطقة العفولة.

كما دوت صفارات الإنذار في يوقنعام جنوب حيفا، والعفولة، ومجدال هعيمق في مرج بن عامر.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن حزب الله استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية الإسرائيلية وهي من أكبر القواعد والمطارات العسكرية، مبينة أن شهود عيان أكدوا سماع أصوات انفجارات بالقرب من القاعدة.

وأكدت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة أكثر من 100 صاروخ بعضها من العيار الثقيل.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية ان حزب الله وسع نطاق القصف، فيما قالت قناة "المنار" إن صافرات الانذار دوت في 74 مستعمرة بعمق 50 كلم.

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