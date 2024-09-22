حزب الله يصعد هجماته على "إسرائيل".. 5 رشقات صاروخية نحو حيفا

ففي موجة الصواريخ الخامسة، استهدف حزب الله مجددا الجليل الأسفل وضواحي حيفا، بعد أن طالت صواريخه سابقا عكا وكريات بيالك (إحدى ضواحي حيفا).

كما ضرب بوقت سابق جنوب شرق حيفا أيضا، حيث طالت إحدى صواريخه قاعدة رمات دافيد الجوية الإسرائيلية، فضلا عن إطلاقه صواريخ نحو مجمع للصناعات العسكرية شمال حيفا.

بالتزامن، اعترضت القبة الحديدية مسيرة فوق مطار رامون بإيلات جنوب "إسرائيل".

وقال حزب الله إن المقاومة استهدفت قاعدة رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، كما استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أكد في وقت لاحق صباح اليوم أنه قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد للمرة الثانية بصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2.

وقد أكدت هيئة البث الإسرائيلية سقوط صاروخ قرب قاعدة رامات ديفيد، كما أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في منطقة نهلال المتاخمة لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية في مرج بن عامر شرق حيفا.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه تم إطلاق 5 دفعات صاروخية مجموعها 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مناطق الجليل وشرق حيفا.

كما أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن إجمالي الصواريخ التي أطلقت من لبنان تجاه شمال "إسرائيل" ليلة الأحد نحو 30 صاروخا.

من ناحية أخرى قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن بلدية حيفا قررت إلغاء الدراسة اليوم الأحد في عدد من البلدات جنوب شرق المدينة التي كانت دوت فيها اليوم صفارات الإنذار.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تقرر إلغاء الدراسة في عكا وطبريا ونهاريا وصفد في أعقاب القصف على الشمال.

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