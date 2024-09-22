٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85603457
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الرئيس بزشکیان يأمر بسرعة متابعة ضحايا حادث طبس

٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ ص
رمز الخبر: 85603457
الرئيس بزشکیان يأمر بسرعة متابعة ضحايا حادث طبس

طهران/ 22 ايلول/سبتمبر/ارنا- أمر رئيس الجمهوریة، وزراء الداخلية والصناعة والتعدين والتجارةوالصحة ومحافظ خراسان الجنوبیة بالمتابعة والتحقيق في أبعاد الحادث الذي وقع في منجم الفحم.

وأصدر الدكتور "مسعود بزشكيان" صباح اليوم الأحد، عقب الحادث الذي وقع في منجم طبس للفحم، أوامر إلى وزراء الداخلية والصناعة والتعدين والتجارة والصحة والعلاج والتعليم الطبي ومحافظ خراسان الجنوبیة يطلب فيها تسريع متابعة المصابين والتحقيق في أسباب الحادث ووفاة العاملين بالمنجم.

وطالب الرئيس، أثناء إصداره هذه الأوامر، بتعبئة كافة المرافق للإسراع في معالجة وضع منجم فحم طبس ومواساة أسر المتوفين ومعالجة المصابين.

یذکر:إن الانفجار حدث جراء تسرب الغاز في إحدى ورش شركة تعدين الفحم بمدينة طبس" بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرق إيران وكان 69 عاملاً يعملون في منجم الفحم هذا.

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