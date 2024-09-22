"جابري أنصاري" مديرا عاما جديدا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية

وتم تعيين المتحدث الاسبق باسم وزارة الخارجية "حسين جابري أنصاري"، مديرا عاما لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وبدأ جابري أنصاري حياته المهنية قبل ثلاثة عقود في وزارة الخارجية. وكان جابري قد تولى سابقا عدة مسؤوليات منها: مستشار النائب العربي والإفريقي في الخارجية، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط العربي وشمال أفريقيا، المتحدث الرسمي ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلامية، النائب العربي والإفريقي، كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة.

وقبل ذلك، كان "علي نادري" يشغل المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (ارنا). تم تعيينه في هذا المنصب عام 2022 في حكومة الشهيد رئيسي.

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