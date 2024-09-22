المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة "الأغوار" العسكرية الصهيونية في فلسطين المحتلة

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد، تنفيذ ضربات نوعية على أهداف إسرائيلية باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، بصواريخ الأرقب "كروز مطور" أهدافا في شمال أراضينا المحتلة".

وأعلنت في بيانين آخرين، مهاجمة أهداف إسرائيلية بالطائرات المسيرة في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، أما في ساعات الصباح اليوم فاستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة "الأغوار" الشمالية العسكرية الصهيونية بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء.

كما أفادت بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت، آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي القطاع، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 41,391 شهيدا والجرحى 95,760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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