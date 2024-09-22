الرئيس بزشکیان: سأكون صوت الشعب الإيراني في الأمم المتحدة

وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى نيويورك: "آمل أن نتمكن خلال هذه الزیارة من أن نكون صوت شعب بلدنا في الأمم المتحدة.

وأضاف: الأمم المتحدة من أهم المنظمات والإنجازات العظيمة للإنسانية. إنها المكان الذي يحضره جميع رؤساء العالم من أجل السلام والطمأنينة والحفاظ على الأرض وحل النزاعات الدولية.

وأكد: الأمم المتحدة هي المكان الذي، إذا قام بعمله بشكل صحيح، لم يكن تبفى دولة يمكنها قصف دول أخرى بسبب قوتها وتقنياتها وعلمها ولا يمكنها قتل الناس والنساء والأطفال وهدم المستشفيات والبيوت ا.

وأوضح: يقصفون المستشفيات والمدارس ويقتلون الأطفال والنساء ويبررون تصرفاتهم هذه بان هذا مكان الإرهاب، ومن ثم فإن بعض الدول التي تدعي حقوق الإنسان تقبل مزاعم المجرمين و ذرائعهم .

وأضاف بزشکیان:من الممكن أن تثار هذه القضايا في الأمم المتحدة؛ كما سنعقد اجتماعات مع رؤساء الدول المختلفة ونتحدث من أجل إحلال السلام والهدوء في العالم.

نتحدث مع الإيرانيين المقیمین في أمريكا

وصرح الرئيس بزشكيان اننا سنتحدث مع الإيرانيين المقیمین في أميركا وسنتبادل وجهات النظر .

وأضاف: الحقيقة ليست ما تقوله وسائل الإعلام عن ايران، فانها تنعم بالامن و الاستقرار ملفتا في الوقت نفسه هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشاكل، لكن احدى مبادئ نظام الجمهورية الإسلامية هي إقامة الحق والعدالة والاهتمام بمطالب الشعب، وهذا ما قلناه خلال الانتخابات وقلنا إن إيران لكل الإيرانيين.

وتابع: نأمل أن ننتهز هذه الفرصة للتحدث مع الإيرانيين ووسائل الإعلام الموجودة في البلد المضيف، كما سنجري حوارا مع المسؤولين ورؤساء الدول ونتفاوض حول الأمن والاقتصاد والإنتاج والاستثمار والسياحة وغيرها من الأنشطة.

وقال الرئيس بزشکیان: إذا قمنا بمهمتنا بشكل صحيح، أعتقد أنه سيكون لدينا إنجازات جيدة.

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