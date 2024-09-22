وسائل إعلام صهيونية: 13 إصابة في هجمات حزب الله الأخيرة

وأعلنت القناة 12 العبریة، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه نتيجة الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله اللبناني اليوم الأحد، أصيب 13 صهيونيا، أحدهم في حالة حرجة.

وذكرت مصادر إخبارية أن مباني ومركبات صهيونية تضررت أيضا في هذه الهجمات.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف منشآت عسكرية تابعة لشركة رافال العسكرية الإسرائيلية بصواريخ "فادي 1" و"فادي 2".

وأضاف حزب الله أن هذه العملية تأتي دعما لقطاع غزة وردا أوليا على عمليات القتل الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني يومي الثلاثاء والأربعاء في مناطق مختلفة من لبنان.

وفي هذا الصدد، أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بأن حزب الله اللبناني شن هجمات صاروخية غير مسبوقة على فلسطين المحتلة ليلة السبت.

وأضافت الوسائل أنه منذ صباح اليوم، تم تنفيذ نحو 30 عملية صاروخية على بلدة "كريات شمونة".

وذكرت مصادر إخبارية أن بعض المنازل الصهيونية في منطقة "كريات بياك" قرب حیفا والمناطق المجاورة لها، قد أحرقت بالكامل.

كما ذكرت وسائل إعلام صهيونية اليوم الأحد، أن نحو 120 صاروخا أطلقت من لبنان وأن فرق الإطفاء مشغولة بإخماد الحرائق في مناطق مختلفة شمال فلسطين المحتلة.

انتهى**3276