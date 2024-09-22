عراقجي يتشاور مع الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية حول التطورات الإقليمية

و على هامش مشاركته في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" مع الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية "غير بيدرسون " بحيث قدم الاخير تقريرا عن آخر الإجراءات في التطورات عل الساحة السورية الى وزير الخارجية الإيراني.

وبدوره أعلن وزير الخارجية الايراني دعمه لجهود الأمم المتحدة في سوريا، لافتا الى ضرورة مغادرة القوات الأجنبية الأراضي السورية والبدء في إعادة إعمار سوريا في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالتطورات في فلسطين ولبنان، رأى عراقجي بأنه وعلى الرغم من ان جرائم الكيان الصهيوني ترتكب بدافع اليأس، إلا أنها لن تمر دون رد.

وقال عراقجي بأنه سيعقد لقاءات مع نظرائه ومدراء المنظمات الدولية اليوم الاحد تتمحور حول فلسطين ولبنان ، وتشجيع المجتمع الدولي ودول العالم على التصرف بمسؤولية في هذا الصدد.

هذا وقد وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي الى مطار جون إف كينيدي في نيويورك مساء الجمعة 21 ايلول/سبتمبر بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

و غادر اليوم رئيس الجمهورية الايرانية طهران متوجها الى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية كلمة تعبر عن آراء الشعب الايراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الواقع في 24 ايلول/سبتمبر.

ومن المقرر ايضا ان يتناول برنامج زيارة بزشكيان نيويورك عدة فعاليات منها القاء كلمة في الجلسة الجانبية للجمعية العامة المسماة "قادة من اجل المستقبل"، لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء دول العالم الأوروبي والآسيوي والإسلامي، لقاء الجالية الايرانية المقيمة في امريكا، محادثات مع زعماء الاديان السموية ولقاء مع مديري وسائل الإعلام ومراكز الفكر.

انتهى**ر. م