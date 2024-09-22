رئيس وزراء باكستان يعرب عن تعازيه لحكومة وشعب إيران في حادث منجم طبس

وأفادت وكالة الجمهوریة الاسلامیه للانباء، نقلا عن العلاقات العامة بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان الاخير بعث برسالة عزاء في وفاة "عدد كبير" من عمال المنجم بمدينة طبس الايرانية.

وكتب شهبار شريف الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية : نعرب عن تعازينا للرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، ونعرب عن تضامننا مع أسر الضحايا والمصابين.

واضاف : إن حكومة وشعب باكستان، يؤكدان على وقوفهما مع شعب وحكومة إيران في هذا الوقت العصيب.

ووقع انفجار منجم طبس، ليلة امس في الساعة 21:00 بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق منجم الفحم التابع لشركة التعدين الوطنية، وكان 69 عاملا يقومون بعملهم في البلوك C وB من هذا المنجم، خلال وقوع الحادث .

وبحسب تقرير طب العدل الايراني، فقد بلغ عدد الضحايا في هذا الحادث 31 قتيلا.

انتهی**2054 / ح ع **