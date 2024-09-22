وزير الدفاع الیمني : نعد العدو الصهيوني المجرم بالكثير من المفاجئات

وقال اللواء العاطفي في كلمته خلال عرض عسكري بمناسبة "العيد العاشر لثورة 21 سبتمبر والـ 62 لثورة 26 سبتمبر" اليمنيتين : مثلما طرقنا أبواب "يافا" و "أم الرشراش" المحتلة سنواصل دك أوكار الصهاينة، ولن نبخل على الأعداء بقوافل الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والمجنحة والطائرات المسيرة.

واضاف : نعمل على استمرارية توجيه الضربات الموجعة لعمق قوات العدو الصهيوني؛ مشيرا إلى، أن "العدو الإسرائيلي وداعميه أضحوا يحسبون لليمن ألف حساب قبل ارتكاب أي حماقة".

وتابع وزير الدفاع اليمني : ان المؤسسة العسكرية تشهد تطورا متسارعا في مسار التأهيل والتدريب وتحديثا كبيرا للمنظومة الصناعية العسكرية تأهبا لكافة المستجدات.

ومضى العاطفي الى القول : نعمل لصناعة قوة عسكرية دفاعية قادرة على فرض المعادلة السياسية والعسكرية والمحافظة على سيادة الجمهورية اليمنية على كافة أراضيها.

وشدد قائلا : نعمل على استمرارية توجيه الضربات الموجعة لعمق قوات العدو الصهيوني؛ مؤكدا بأن "العدو الإسرائيلي وداعميه أضحوا يحسبون لليمن ألف حساب قبل ارتكاب أي حماقة".

وتابع وزير الدفاع اليمني، "نرصد تفاصيل المتغيرات السياسية والعسكرية والجيوسياسية في المنطقة ومستعدون لكافة تحديات المرحلة.. نحن نعيش مرحلة حرب مفتوحة وحساسة وطويلة الأمد ونضع كافة احتمالات المواجهة بعين الاعتبار"؛ متوعدا كيان العدو الصهيوني المجرم بالكثير من المفاجئات التي ستثلج صدور المؤمنين.

انتهی** 2054 / ح ع **

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المصدر / المسیرة