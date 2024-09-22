مدیر وكالة الأنباء الباكستانية يهنئ بتعیین "جابري أنصاري" مديرا جديدا لـ ارنا

واكد عاصم في رسالة بعثها لى جابري انصاري، على تطوير التعاون بين وكالة الانباء الباكستانية الرسمية ونظيرتها الايرانية.

واضاف المدير العام لوكالة الانباء الباكستانية : يجمع بين وكالتي الأنباء الرسمية الإيرانية والباكستانية، مذكرة تعاون خاصة في مجال تبادل النتاجات الخبرية؛ وبما يتناغم ومصالح البلدين والشعبين الايراني والباكستاني.

وبحسب القرار الصادر عن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني "عباس صالحي"، تم تعيين المتحدث الاسبق باسم وزارة الخارجية "حسين جابري أنصاري"، مديرا عاما جديدا لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا)؛ وذلك بديلا عن مديرها السابق "علي نادري".

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