٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85604178
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نائب رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة الخدمات العلاجية للجرحى بمدينة طبس ولبنان

٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٢٠ م
رمز الخبر: 85604178
نائب رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة الخدمات العلاجية للجرحى بمدينة طبس ولبنان

طهران / 22 ايلول / سبتمبر / ارنا - اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، على وزير الدفاع والعلاج والتعليم الطبي الايراني، مواصلة الخدمات العلاجية للجرحى في الحادث المنجمي بمدينة طبس (محافظة خراسان الجنوبية– شرقي البلاد)، وايضا المصابين اثر الهجمات الارهابية الاخيرة في لبنان؛ بكل جدية.

وفي تصريح خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاحد، تقدّم عارف بالعزاء من عائلات ضحايا المنجم في طبس؛ مؤكدا بانه فور تبلغ التقارير ذات الصلة، توجه المسؤولون بوزارات الداخلية والصناعة والعلاج، وايضا محافظة خراسان الجنوبية والهلال الاحمر الايراني، الى موقع الحدث.

كما تطرق نائب الرئيس الايراني، الى التطورات الاخيرة في لبنان، قائلا : ان التحركات الارهابية الاخيرة من جانب الكيان الصهيوني واستهدافه المواطنين الابرياء في لبنان، لا يبرره اي معيار او قانون؛ ولو استمرت هذه الممارسات سيتضرر الكيان الغاصب منها قبل الاخرين.

ومضى عارف الى القول : ان استهداف الابنية السكنية عمل مدان، ونحن نعرب عن تضامننا باسم الحكومة والشعب الايرانيين مع لبنان حكومة وشعبا، وايضا عائلات الشهداء الذين ارتقوا من جراء الاحداث الارهابية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع

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