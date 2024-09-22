وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيريه اللبناني والاوزبکي في نيويورك

واشار موفد ارنا من نيويورك، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تباحث اليوم الاحد، مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبیب"، حول القضايا الثنائية؛ وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

کما عقد عراقجي لقاء مع وزیر الخارجیة الاوزبکي "بختیار سعید اوف"، مستعرضا معه العلاقات الثنائیة والتطورات الدولیة.

وافتتحت الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحد في نيويورك، منذ يوم الثلاثاء 10 أیلول/سبتمبر الجاري.

وغادر الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، طهران اليوم الاحد، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تصريح له قبيل مغادرة البلاد، قال الرئيس بزشكيان : اتطلع بأن اكون صوت الشعب الايراني في الأمم المتحدة؛ لافتا بان الأمم المتحدة هي المكان الذي اذا كان عند المسؤولية الملقاة عليه بشكل صحيح، لم يتاح لاي دولة بسبب قوتها وتقنياتها وعلمها البطش بالشعوب الاخرى وقتل الناس والنساء والأطفال وهدم المستشفيات والبيوت.

وأضاف : من الممكن اثارة هذه القضايا في الأمم المتحدة؛ كما سنعقد اجتماعات مع رؤساء الدول المختلفة ونتحدث من أجل إحلال السلام والهدوء على صعيد العالم.

انتهی**2054 / ح ع **