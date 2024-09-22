حماس تشيد بشجاعة حزب الله بعد ضرباته الأخيرة على شمال "اسرائيل"

ووجهت حماس، في بيان، "التحية لرجال المقاومة في لبنان على صمودهم وشجاعتهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وتصميمهم على مواصلة القتال دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأكدت الحركة عبر بيانها، أن "الرد النوعي لحزب الله على جرائم الاحتلال، يؤكد فشل المخطط الإسرائيلي للاستفراد بقطاع غزة، وفشل فك الارتباط بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة".

واضاف البيان : إن هجمات حزب الله زادت من عدد الهاربين "الإسرائيليين" من الجليل بدلا من إعادتهم كما وعد نتنياهو.

وكان حزب الله قد صعد، منذ منتصف ليلة الأحد، هجماته بشكل كبير على "إسرائيل"؛ حيث قصف بشكل مكثف ثكنات عسكرية في العمق الإسرائيلي؛ موضحا خلال 3 بيانات، أنه استهدف قاعدة ومطار رامات دافيد، ومجمعًا تابعًا لشركة رافائيل للصناعات العسكرية، وكلاهما في شرق وشمال مدينة حيفا التي تبعد عن الحدود اللبنانية نحو 50 كيلومترًا، مستخدما صواريخ من طراز «فادي-1» و«فادي-2» للمرة الأولى في المواجهات مع "إسرائيل".

من جانبها، اقرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، بأن "نحو 500 ألف إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ منذ ساعات الليل، في كريوت والناصرة والجليل ومجدال هعيمك وعكا وشفاعمرو، وعسفيا، وكذلك في العديد من المستوطنات في الجولان والجليل ويزرعيل"؛ مشيرة إلى أن نحو نصف مليون "إسرائيلي" قضوا ليلة متوترة للغاية، بعد قصف من لبنان ومن العراق.

انتهی**2054 / ح ع **