مصدر مسؤول : عدد المصابين اثر زلزل بجنورد بلغ 28 شخصا

وفي تصريح لمراسل ارنا، اوضح الدكتور "تقي دولت ابادي"، ان 18 شخصا من هؤلاء المصابين تلقوا العلاج ميدانيا في مشافي خراسان الشمالية.

واضاف هذا المسؤول : ان عددا من المصابين تعرضوا الى بعض الكسور والصدمات المعتادة، وقد وضعوا تحت العناية الطبية.

واكد رئيس دائرة الطوارئ في خراسان الشمالية، انه فور تبلغ خبر الزلزال في بجنورد اليوم، دخلت الفرق الطبية والمراكز العلاجية، وايضا فرق الرد السريع التابعة لدائرة الطوارئ وسيارات الاسعاف والمراكز العلاجية على صعيد المحافظة، في حالة التاهب.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب عصر اليوم الاحد (عند الساعة الرابعة و13 دقيقة و31 ثانية)، مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.

انتهى ** ح ع