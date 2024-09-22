الشيخ نعيم قاسم : جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة إلى أن تتوقف الحرب على غزة

حديث الشيخ قاسم، جاء خلال تشييع القيادي في حزب الله "الشهيد إبراهيم عقيل"، والمناضل على طريق القدس الشهيد "محمود حمد"، بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتوعد نائب الامين العام لحزب الله، الكيان الصهيوني بالقول : لن يعود سكان الشمال في فلسطين المحتلة، بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد، فاذهبوا إلى غزة وأوقفوا الحرب!

وبشأن القائد الشهيد إبراهيم عقيل، صرح انه "كان قائدا للعمليات وأسس قوة الرضوان، وهو شهيد القدس وفلسطين أرقى ميادين الجهاد"؛ مشددا على استعداد حزب الله،"لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية وسترون النتائج".

وتابع الشيخ قاسم : قدمنا دفعة على الحساب، ووصلت 3 رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا (شمالي إسرائيل)، وأصابت أهدافها العسكرية.. لن نحدد كيفية الرد على العدوان، ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.

واكمل نائب الامين العام لحزب الله، أن "إسرائيل" ستموت رعبا مع الخطط التي يحضرها حزب الله لها.

انتهى ** ح ع