٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85604246
T T
٠ Persons

سمات

الشيخ نعيم قاسم : جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة إلى أن تتوقف الحرب على غزة

٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ م
رمز الخبر: 85604246
الشيخ نعيم قاسم : جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة إلى أن تتوقف الحرب على غزة

طهران / 22 ايلول / سبتمبر / ارنا -اكد نائب الامين العام لحزب الله لبنان "الشيخ نعيم قاسم" على، أن "جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة مهما طال الزمن، إلى أن تتوقف الحرب على غزة"؛ مردفا في تصريح له الاحد، أن "المواجهة ضد إسرائيل دخلت مرحلة جديدة وهي معركة الحساب المفتوح ونازحو إسرائيل لن يعودوا للشمال".

حديث الشيخ قاسم، جاء خلال تشييع القيادي في حزب الله "الشهيد إبراهيم عقيل"، والمناضل على طريق القدس الشهيد "محمود حمد"، بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتوعد نائب الامين العام لحزب الله، الكيان الصهيوني بالقول : لن يعود سكان الشمال في فلسطين المحتلة، بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد، فاذهبوا إلى غزة وأوقفوا الحرب!

وبشأن القائد الشهيد إبراهيم عقيل، صرح انه "كان قائدا للعمليات وأسس قوة الرضوان، وهو شهيد القدس وفلسطين أرقى ميادين الجهاد"؛ مشددا على استعداد حزب الله،"لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية وسترون النتائج".

وتابع الشيخ قاسم : قدمنا دفعة على الحساب، ووصلت 3 رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا (شمالي إسرائيل)، وأصابت أهدافها العسكرية.. لن نحدد كيفية الرد على العدوان، ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.

واكمل نائب الامين العام لحزب الله، أن "إسرائيل" ستموت رعبا مع الخطط التي يحضرها حزب الله لها.

انتهى ** ح ع 

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .