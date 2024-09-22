٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85604329
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الحرس الثوري يعلن تفكيك شبكة عميلة للكيان الصهيوني تضم 12 عنصرا

٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ م
رمز الخبر: 85604329
الحرس الثوري يعلن تفكيك شبكة عميلة للكيان الصهيوني تضم 12 عنصرا

طهران / 22 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن حرس الثورة الاسلامية عن تفكيك خلية عميلة للكيان الصهيوني تضم 12 عنصرا، في ست محافظات ايرانية، كانت تنوي تنفيذ عمليات لزعزعة الأمن في البلاد.

وقال حرس الثورة في بيان له اليوم الاحد: بعد الهزيمة والفشل المخزي للكيان الصهيوني وداعميه الغربيين والأوروبيين، وخاصة الولايات المتحدة، في تحقيق أهداف شريرة وشيطانية ضد شعب غزة ولبنان، يحاول قادة هذا الكيان المزيف والعنصري المجرمين مد الازمة الى داخل اراضي جمهورية ايران الاسلامية من اجل الهروب من المأزق الاستراتيجي الذي يواجهونه هذه الأيام، ووضعوا في جدول اعمالهم سلسلة من الإجراءات المناهضة للأمن في بلدنا.

واضاف: من أجل التصدي لهذه المؤامرة قام كوادر جهاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، بعون الله تعالى واليقظة والفطنة والاحاطة الامنية والميدانية والجهود الجهادية والثورية، بكشف وتفكيك شبكة تضم 12 عنصراً من العناصر المرتزقة والعميلة للكيان الصهيوني في 6 محافظات كانوا يعتزمون تنفيذ إجراءات أمنية ضد الشعب.

انتهى ** 2342

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