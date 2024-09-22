الحرس الثوري يعلن تفكيك شبكة عميلة للكيان الصهيوني تضم 12 عنصرا

وقال حرس الثورة في بيان له اليوم الاحد: بعد الهزيمة والفشل المخزي للكيان الصهيوني وداعميه الغربيين والأوروبيين، وخاصة الولايات المتحدة، في تحقيق أهداف شريرة وشيطانية ضد شعب غزة ولبنان، يحاول قادة هذا الكيان المزيف والعنصري المجرمين مد الازمة الى داخل اراضي جمهورية ايران الاسلامية من اجل الهروب من المأزق الاستراتيجي الذي يواجهونه هذه الأيام، ووضعوا في جدول اعمالهم سلسلة من الإجراءات المناهضة للأمن في بلدنا.

واضاف: من أجل التصدي لهذه المؤامرة قام كوادر جهاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، بعون الله تعالى واليقظة والفطنة والاحاطة الامنية والميدانية والجهود الجهادية والثورية، بكشف وتفكيك شبكة تضم 12 عنصراً من العناصر المرتزقة والعميلة للكيان الصهيوني في 6 محافظات كانوا يعتزمون تنفيذ إجراءات أمنية ضد الشعب.

انتهى ** 2342