الرئيس الايراني يصل الى نيويورك

وكان في استقبال الرئيس بزشكيان حين وصوله الى مطار جون إف كينيدي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والسفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني، ومساعدة ممثل ايران لدى الامم المتحدة زهراء إرشادي، ومجموعة من دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الهيئة الدولية.

وغادر الرئيس بزشكيان طهران متوجها إلى نيويورك صباح يوم الأحد بتوقيت إيران على رأس وفد سياسي رفيع المستوى مودعا من قبل رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية والنائب الأول لرئيس الجمهورية.

ووصل وزير الخارجية عباس عراقجي على رأس وفد إلى نيويورك مساء الجمعة بالتوقيت المحلي وبدأ عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية للبحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وسيشارك الرئيس الايراني ويلقي كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لنيويورك، كما سيلقي يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، كلمة في اجتماع القمة لميثاق المستقبل، وسيعقد اجتماعات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة.

كما سيعقد الرئيس بزشكيان لقاءات مع مجموعات ومرجعيات سياسية واجتماعية ودينية واعلامية في أمريكا وسيشرح مواقف ايران ويجيب على أسئلتهم.

وقال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" قبيل توجهه الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة انه يأمل في ايصال صوت الشعب الايراني وصوت المناداة بالحق والعدالة التي يؤمن بها الشعب الايراني الى اسماع دول العالم.

وقال الرئيس بزشكيان في تصريحات للصحفيين صباح الاحد، انه لو ادت الامم المتحدة واجبها ورسالتها بصورة صحيحة، يجب ان لا نرى قيام دولة تملك القوة والتكنولوجيا والعلم بقصف الآخرين والدول الأخرى بالقنابل والقتل كيفما تشاء وتقصف المدنيين والنساء والاطفال والمستشفيات والمنازل والادعاء بأن اماكن القصف كانت محلا لايواء "ارهابيين".

وتابع " يجب ان لا يستطيع الكيان الصهيوني استهداف المدارس والاطفال وتبرير كل ما يقترفه من جرائم ومن ثم يبرر ادعياء حقوق الانسان في العالم ذلك على انه ملاحقة الارهاب، فهذا ليس صحيحا، والحقيقة هي غير هذا وان ما يقترفونه يجرح شعور الانسانية واصحاب الضمائر الحية والواعية بمعزل عن انتمائهم لأي دين او عقيدة.

واضاف الرئيس بزشكيان "يمكن طرح هذه القضايا في الأمم المتحدة ويمكننا عقد اجتماعات مع رؤساء الدول الاخرى والتباحث في هذا الاطار من اجل السلام والامن في العالم".

واضاف " يمكننا ايضا التحدث خلال هذه الزيارة مع الايرانيين المقيمين في اميركا وإبطال مفعول الدعايات المثارة ضدنا في الخارج، فالحقيقة ليست ما يذاع في القنوات والشبكات الاعلامية ومحافلهم الخاصة لان ايراننا العزيزة تنعم بالأمن والحرية اكثر بكثير مما يتصورونه رغم وجود بعض المشاكل لأن نيتنا وهدف بلادنا هو تحقيق الحق والعدالة لجميع ابناء شعبنا.

كما اعرب بزشكيان عن الامل في عقد لقاءات مع رؤساء الدول الاخرى والتباحث معهم حول مختلف قضايا الاقتصاد والسلام والامن والانتاج والاستثمار والسياحة وما يمكن القيام به معا ، واذا قمنا بتادية رسالتنا جيدا فيمكننا تحقيق محصلة جيدة من هذه الزيارة.

انتهى ** 2342