كأس العالم لكرة الصالات.. ايران تهزم فرنسا برباعية وتتصدر المجموعة السادسة

وسجل سالار آقابور (25 و37) ومسلم أولاد قباد (28) وعلي رضا رفيعي بور (29) أهداف إيران، في حين أحرز مامادو توري (37) هدف فرنسا.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً، فوز فنزويلا على غواتيمالا 7-3 على صالة هومو آرينا في طشقند.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لفرنسا، و3 لفنزويلا، في حين بقي رصيد غواتيمالا خالياً من النقاط.

وحصلت إيران وفرنسا على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16، في حين تأهل منتخب فنزويلا كأحد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وفي دور الـ16 تلتقي إيران مع المغرب ثاني المجموعة الخامسة، في حين تتقابل فرنسا مع تايلاند صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثانية، وفنزويلا مع إسبانيا أولى المجموعة الرابعة.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الاثنين فوز إيران على فنزويلا 7-1، وفرنسا على غواتيمالا 6-3.

في المقابل شهدت الجولة الثانية التي أقيمت يوم الخميس فوز إيران على غواتيمالا 9-4، وفرنسا على فنزويلا 7-3.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث في المجموعات الست.

انتهى ** 2342