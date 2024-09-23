٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85604377
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وزير الداخلية الايراني: فرق الانقاذ تبذل جهودا حثيثة للوصول الى العمال المحاصرين في منجم طبس

٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ ص
رمز الخبر: 85604377
وزير الداخلية الايراني: فرق الانقاذ تبذل جهودا حثيثة للوصول الى العمال المحاصرين في منجم طبس

بيرجند / 23 ايلول/سبتمبر/ارنا- اشار وزير الداخلية الايراني اسكندر مؤمني الى مصرع 31 عاملا من عمال منجم طبس، مؤكدا بان فرق الاغاثة والانقاذ تبذل جهودا حثيثة للوصول الى العمال المحاصرين في الورشة الرئيسية وعددهم 17 عاملا.

وفي اجتماع لجنة إدارة أزمة حادث منجم طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران، مساء الاحد، أعرب الوزير مؤمني عن تعازيه لأسر العمال والشعب الإيراني في هذا الحادث المأساوي وقال: لا شيء يمكن أن يعوض الخسارة والفراغ الذي يتركه هؤلاء الضحايا لعائلاتهم.

وأكد أن كافة معدات الإنقاذ متوفرة، وتابع: في الاتصال الذي تم إجراؤه على بعد 1000 متر من فتحة المنجم، يبدو أن فرق الإنقاذ وصلت الى مسافة 400 متر من المكان الذي يتواجد فيه العمال المحاصرون.

وأضاف وزير الداخلية: الآن تعمل أربع فرق متخصصة لانقاذ العمال المحاصرين، وأعلنا أنه في حالة الحاجة إلى معدات اضافية، فإن جميع أجهزة الإنقاذ جاهزة للعمل.

وأكد أن الأولوية الأساسية هي إخلاء الغاز من المنجم، وأوضح أن التعزيزات وصلت من المناطق المحيطة والمناجم والمدن، والقضية الأساسية هي إخلاء الغاز والوصول إلى الورشة الرئيسية.

وصرح الوزير مؤمني: في الاتصال الذي اجري مع الفريق الموجود في عمق المنجم، فمن المتوقع اعتمادًا على سرعة الحركة، الوصول إلى الورشة الرئيسية بحلول يوم غد على أقصى تقدير.

وقال ان عدد العمال الذين مازالوا محاصرين في المنجم يبلغ 17 عاملا ومن المرجح ان يكونوا قد تعرضوا لاصابات شديدة.

انتهى ** 2342

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