الرئيس البيلاروسي يعزي بحادث منجم الفحم في طبس

ونقلاً عن الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس البيلاروسي، قال لوكاشينكو في رسالة إلى الرئيس الإيراني مساء الاحد: "تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ الحادث المفجع المتمثل في انفجار منجم الفحم في محافظة خراسان الجنوبية."

وأعرب رئيس بيلاروسيا عن تعازيه وشعب بلاده لأسر ضحايا انفجار منجم الفحم في محافظة خراسان الجنوبية، وقال: أتمنى الشفاء العاجل لجميع جرحى هذا الحادث.

يذكر ان انفجارا وقع في منجم الفحم في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران في الساعة 21:00 من يوم السبت بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم ، وكان عدد العاملين وقت وقوع الحادث 69 عاملاً في الكتلين C وB .

ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق، والذي تسبب في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و700 متر قطرياً في المنجم، يتم تقديم الإغاثة من خلال ثماني فرق متخصصة مكونة كل منها من خمسة أشخاص.

وحتى الآن لقي 31 من عمال المنجم مصرعهم في هذا الحادث وتم إنقاذ 17 جريحاً بجهود فرق الإنقاذ المتخصصة، فيما الجهود الحثيثة مبذولة للوصول الى بقية العمال الذين مازالوا محاصرين في عمق المنجم.

انتهى ** 2342