رئيس وزراء أرمينيا يعزي بحادث منجم طبس

وكتب رئيس وزراء أرمينيا في رسالة على حساب المستخدم الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا): تلقينا بشديد الاسف نبأ انفجار منجم للفحم في محافظة خراسان الجنوبية.

وقدم باشينيان تعازيه لأسر ضحايا انفجار منجم الفحم في محافظة خراسان الجنوبية، وقال: أتمنى الشفاء العاجل لجميع جرحى هذا الحادث.

يذكر ان انفجارا وقع في منجم الفحم "معدنجو" في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران في الساعة 21:00 من يوم السبت بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم ، وكان عدد العاملين وقت وقوع الحادث 69 عاملاً في الكتلين C وB .

ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق، والذي تسبب في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و700 متر قطرياً في المنجم، يتم تقديم الإغاثة من خلال ثماني فرق متخصصة مكونة كل منها من خمسة أشخاص.

وحتى الآن لقي 31 من عمال المنجم مصرعهم في هذا الحادث وتم إنقاذ 17 جريحاً بجهود فرق الإنقاذ المتخصصة، فيما الجهود الحثيثة مبذولة للوصول الى بقية العمال الذين مازالوا محاصرين في عمق المنجم.

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