العديد من الدول والاتحاد الاوروبي تقدم التعازي بحادث منجم الفحم في طبس

*مصر

ففي هذا الصدد أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عن تعازيها لشعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية بهذا الحادث الاليم.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية، في هذا البيان، عن تعازيها لأسر ضحايا انفجار منجم الفحم بمدينة طبس، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

*البرازيل

كما أعربت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان لها عن تعازيها بحادث منجم الفحم في طبس ومصرع وإصابة العمال في هذا الحادث المؤسف.

وافاد الموقع الإخباري للحكومة البرازيلية، ان وزارة الخارجية البرازيلية اعربت في هذا البيان عن تعازي شعب وحكومة البرازيل لأسر ضحايا منجم الفحم.

وعبرت برازيليا عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب والحكومة الإيرانية بحادث الانفجار الذي وقع في منجم الفحم في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية.

*تركيا

بدورها أعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، عن تعازيها بحادث منجم طبس ومصرع وإصابة العمال فيه.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "ببالغ الأسف تلقينا نبأ انفجار منجم للفحم في محافظة خراسان الجنوبية".

واضاف البيان، ان وزارة الخارجية التركية، اذ تعرب عن تعازيها للشعب الإيراني في حادث انفجار منجم الفحم في محافظة خراسان الجنوبية، تسال الباري تعالى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في هذا الحادث والشفاء العاجل للمصابين .

وجاء في ختام البيان: نأمل أن يتم إنقاذ العمال المحاصرين في المنجم في أسرع وقت ممكن.

*سفير اليابان

كما أعرب سفير اليابان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيه لحكومة وشعب إيران من خلال نشر رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X حول حادث منجم طبس ومقتل وإصابة العمال فيه.

وقال تسوكادا تاماكي في هذه الرسالة: تلقيت ببالغ الاسى الأخبار الحزينة عن مقتل وإصابة العديد من العمال في حادث منجم الفحم في محافظة خراسان الجنوبية.

وأضاف: مع التعبير عن الاحترام العميق لجميع الأشخاص المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ، ندعو من أجل نجاحهم.

وتابع تاماكي: أتقدم بخالص التعازي لحكومة وشعب إيران، وكذلك لأسر الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل للجرحى.

*الاتحاد الأوروبي

وبعد الحادث المأساوي المتمثل في انفجار منجم طبس ومقتل عدد من العمال، نشر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) صباح الاثنين جاء فيها: ان الاتحاد الاوروبي يتابع الانباء المتعلقة بعمليات الإنقاذ بعد الانفجار الذي وقع في منجم طبس للفحم والذي قتل وأصيب فيه عشرات العمال.

وأضاف: ان قلوبنا مع ضحايا هذا الحادث المفجع وعائلاتهم.

يذكر ان انفجارا وقع في منجم الفحم "معدنجو" في منطقة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية شرق ايران في الساعة 21:00 من يوم السبت بسبب الانطلاق المفاجئ لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم ، وكان عدد العاملين وقت وقوع الحادث 69 عاملاً في الكتلين C وB .

ونظراً لتركيز الغاز في الأنفاق، والذي تسبب في حدوث انفجار على عمق 250 متراً عمودياً و700 متر قطرياً في المنجم، يتم تقديم الإغاثة من خلال ثماني فرق متخصصة مكونة كل منها من خمسة أشخاص.

وحتى الآن لقي 31 من عمال المنجم مصرعهم في هذا الحادث وتم إنقاذ 17 جريحاً بجهود فرق الإنقاذ المتخصصة، فيما الجهود الحثيثة مبذولة للوصول الى بقية العمال الذين مازالوا محاصرين في عمق المنجم.

انتهى ** 2342