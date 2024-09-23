القسّام تستهدف قوة راجلة وآليتين للاحتلال في رفح

وأكدت كتائب القسام إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

كما أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" في المنطقة عينها.

وفي المنطقة نفسها أيضاً، استهدف مقاتلو القسّام، جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم".

وتزيد عمليات المقاومة المستمرة في خسائر الاحتلال، إذ أقر بمقتل 715 ضابطاً وجندياً منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في قطاع غزة، بينهم 346 في المعارك البرية في القطاع. علماً أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وهو ما تثبته المشاهد التي توثقها المقاومة الفلسطينية.

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