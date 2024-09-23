بمسيّرات "الأرفد".. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً للاحتلال في غور الأردن

وأكدت المقاومة، في بيانٍ، أنّ العملية تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مشددةً على أنّها مستمرة في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت مصادر الميادين قد أكدت أنّ المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بسرب من الطائرات المسيّرة أهدافاً في غور الأردن.

وبالتزامن، أعلنت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي "رصدها مسيّرة جنوبي الجولان انطلقت من العراق وعبرت إلى إسرائيل من سوريا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "سرباً من المسيّرات اخترق من الشرق"، ودوّت في إثر ذلك صفارات الإنذار في بيسان وغور الأردن، كما في جنوبي الجولان المحتل.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت تنفيذ 4 عمليات في اليوم ذاته، مستهدفةً قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، في إحدى العمليات.

وبالطيران المسيّر، نفذت المقاومة عمليتين منفصليتين، وجّهت في الأولى ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي، وفي الثانية وجهت ضربات نحو أهداف جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي عملية نُفذت باستخدام صواريخ "الأرقب" (كروز مطور) استهدفت المقاومة مجموعةً من الأهداف في شمالي فلسطين المحتلة.

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