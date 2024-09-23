٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85604527
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هجوم واسع النطاق شنته المقاتلات الإسرائيلية على لبنان

٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ ص
رمز الخبر: 85604527
هجوم واسع النطاق شنته المقاتلات الإسرائيلية على لبنان

طهران / 23 أيلول/سبتمبر/إرنا- قصفت مقاتلات الكيان الصهيوني مناطق واسعة من لبنان.

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وأعلنت مصادر إخبارية أن غارات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت جرود في الهرمل وزبود وحربتا في البقاع الشمالي.

وذكرت المصادر إن غارات إسرائيلية تستهدف قرى ومرتفعات إقيلم التفاح وقرى أقضية صور والنبطية وبنت جبيل والزهراني .

كما أعلنت المصادر  9 مناطق تم استهدافها في السلسلة الغربية المشرفة على البقاع الشمالي في سلسلة الغارات الإسرائيلية.

وزعم الجيش الصهيوني في بيان له أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله.

وردا على هذا العدوان من قبل الكيان الصهيوني، هاجم حزب الله اللبناني مواقع جيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

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