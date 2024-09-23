هجوم واسع النطاق شنته المقاتلات الإسرائيلية على لبنان

وأعلنت مصادر إخبارية أن غارات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت جرود في الهرمل وزبود وحربتا في البقاع الشمالي.

وذكرت المصادر إن غارات إسرائيلية تستهدف قرى ومرتفعات إقيلم التفاح وقرى أقضية صور والنبطية وبنت جبيل والزهراني .

كما أعلنت المصادر 9 مناطق تم استهدافها في السلسلة الغربية المشرفة على البقاع الشمالي في سلسلة الغارات الإسرائيلية.

وزعم الجيش الصهيوني في بيان له أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله.

وردا على هذا العدوان من قبل الكيان الصهيوني، هاجم حزب الله اللبناني مواقع جيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.

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