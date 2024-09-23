حماس: بعد ما يقارب العام على طوفان الأقصى ما زالت المقاومة قوية

وأوضح نعيم في تصريح صحافي، أن ساعة الصفر لطوفان الأقصى اختيرت باللحظة الأنسب لتحقيق أعلى المكاسب لصالح القضية الفلسطينية.

أن طوفان الأقصى معركة فلسطينية كاملة تدافع عن كل أبناء فلسطين في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم هو هدف من أهداف معركة طوفان الأقصى.

وقال: إن المقاومة في قطاع غزة ما زالت تخوض معركة طوفان الأقصى بمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا الاحتلال لا يستطيع الاستقرار بأي مكان داخل القطاع، بفعل ضربات المقاومة المستمرة.

وأضاف المقاومة في غزة بألف خير، وهذا ما يصلنا من رسائل من الداخل.

وأكد نعيم أن الاحتلال يخسر على المستوى الاستراتيجي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم تحقيقه بعض الإنجازات التكتيكية.

وأشار إلى أن قادة الاحتلال يلاحقون في المحاكم الدولية، وأن الرواية الإسرائيلية سقطت وانكشف زيفها أمام العالم.

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