هجرة الإسرائيليين تسجل قفزة كبيرة.. 40 ألفًا غادروا بين يناير ويوليو 2024

وأوضحت الدائرة أن هناك تصاعدا كبيرا في عدد الإسرائيليين الذين غادروا مقارنة بعام 2023، بعد مرور حوالي عام على الحرب في قطاع غزة.

ونقلت القناة “13” الإسرائيلية، عن دائرة الإحصاء الحكومية أن البيانات الأولية تشير إلى أن الفترة من يناير إلى يوليو 2024 شهدت هذا العدد المرتفع من المغادرين، دون تحديد وجهاتهم.

وأظهرت البيانات الأولية عودة 27 ألفًا و800 شخص إلى "إسرائيل" خلال نفس الفترة. ويشمل هذا الرقم من غادروا سابقًا وعادوا، بالإضافة إلى من قرروا الهجرة إلى "إسرائيل" من دول أخرى.

وفي عام 2023، هاجر نحو 55 ألفًا و300 مواطن إسرائيلي، بينما اختار حوالي 27 ألفًا العودة أو الهجرة إلى "إسرائيل".

أما في عام 2022، فقد غادر حوالي 38 ألف إسرائيلي، وعاد أو هاجر إلى "إسرائيل" 23 ألفًا، بينما في 2021، غادر 31 ألفًا وعاد نحو 29 ألفًا، حسب المصدر ذاته.

وشهدت معدلات هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة تراجعا غير مسبوق في النصف الأول من عام 2023 وذلك في ظل التوتر الأمني وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية والأزمات الداخلية التي تعصف بالكيان الإسرائيلي.

وحسب بيانات وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، والوكالة اليهودية؛ فقد انخفضت الهجرة إلى فلسطين بشكل حاد في النصف الأول من العام الجاري، حيث تراجعت نسبة استقدام اليهود بنحو 20% من أميركا وأوروبا.

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